Трамп: США пока не устраивают предложения Ирана по ядерной сделке

«Пока они не дошли до нужной точки. Мне не нравится это говорить, потому что альтернатива является катастрофической», — заявил Трамп. «Власти изложили нам свои мысли относительно сделки. И я сказал: “Это просто неприемлемо”, — отметил глава вашингтонской администрации. -0-