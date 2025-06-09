Трамп: США пока не устраивают предложения Ирана по ядерной сделке

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Новый раунд переговоров США и Ирана состоится 12 июня, но Вашингтон пока не устраивают ответы Тегерана на предложения о ядерной сделке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
«У нас встреча с Ираном в четверг, 12 июня. Так что дождемся четверга», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Иранские власти просто запрашивают то, что невозможно сделать. Они не хотят отказаться от того, от чего должны отказаться, добиваются возможности обогащения урана. Они не могут иметь обогащение», — утверждал американский лидер.
«Пока они не дошли до нужной точки. Мне не нравится это говорить, потому что альтернатива является катастрофической», — заявил Трамп. «Власти изложили нам свои мысли относительно сделки. И я сказал: “Это просто неприемлемо”, — отметил глава вашингтонской администрации. -0-