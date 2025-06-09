Правительство Грузии ужесточит правила пребывания иностранцев в стране

Власти Грузии планируют ужесточить правила пребывания иностранных граждан в стране, в Уголовный кодекс добавят новый вид наказания — выдворение иностранца и запрет на въезд на определенный срок. Об этом в ходе брифинга сообщил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает РИА Новости.
Он также добавил, что штрафы для иностранцев, которые нарушают правила пребывания на территории Грузии, также существенно вырастут, а процедура выдворения нелегалов с территории государства будет упрощена.
Ранее сообщалось, что власти Грузии планируют ужесточить законодательство в отношении релокантов. Отмечалось, что в грузинский парламент уже поступил законопроект под общим названием «О международной защите».
Также ранее стало известно, что Азербайджан ужесточил правила пребывания для граждан РФ в стране. Прибывающие без визы россияне смогут находиться в стране до 90 суток суммарно в течение года.