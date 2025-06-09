Песков назвал футбол гордостью и болью России

Футбол является гордостью и болью России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на премьере фильма «Больше чем футбол» в Москве.
«Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. Поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта — это для нас очень важно», — подчеркнул он.
По словам Пескова, достижениями в спорте живет и Россия, и россияне.
Ранее сообщалось, что Песков в Москве взял дистанцию 40 км на чемпионате по велоспорту.
В программе групповых гонок участвовали свыше 170 сотрудников центрального аппарата и предприятий «Ростеха».
При этом Дмитрий Песков стал почетным гостем и участником соревнований.