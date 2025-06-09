Трамп: новый раунд переговоров США и Ираном по ядерной сделке пройдет 12 июня

При этом еще в апреле 2025 года сообщалось, что Иран готов пойти на уступки и сократить ядерную программу. Однако взамен Тегеран требует смягчения американских санкций, доступа к замороженным активам, а также прекращения давления на китайских покупателей нефти из ближневосточной страны. Реакция Вашингтона на такие условия до сих пор остается неизвестной.