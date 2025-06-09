Трамп: новый раунд переговоров США и Ираном по ядерной сделке пройдет 12 июня

США и Иран намерены провести новый раунд переговоров по вопросу ядерной программы Тегерана. Диалог состоится уже 12 июня. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Как известно, Вашингтон уже давно озадачен темой потенциального наличия ядерного оружия у Тегерана. Поэтому активно ведет переговоры, дабы предотвратить подобный сценарий. Причем риторика нередко меняется. Если изначально Трамп угрожал Ирану, то теперь стороны все же дошли до переговоров.
На данный момент удалось провести уже несколько раундов. И, как отмечал Тегеран, хотя все прошло не без проблем, польза от диалога все-таки была. Поэтому теперь США и Иран намерены продолжать обсуждение ядерной программы Тегерана. Как отметил Трамп, переговоры состоятся уже в четверг, 12 июня.
При этом еще в апреле 2025 года сообщалось, что Иран готов пойти на уступки и сократить ядерную программу. Однако взамен Тегеран требует смягчения американских санкций, доступа к замороженным активам, а также прекращения давления на китайских покупателей нефти из ближневосточной страны. Реакция Вашингтона на такие условия до сих пор остается неизвестной.