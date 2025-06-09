Токаев поручил новому главе Минобороны укрепить боеготовность Казахстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с назначенным министром обороны Дауреном Косановым, официально утвердив его на этой должности.
Во время беседы глава государства обозначил ключевые приоритеты, на которых должен сосредоточиться новый министр. В частности, речь шла о необходимости усиления боеспособности вооружённых сил и активного внедрения цифровых технологий в процессы военного управления.
Кроме того, президент поручил усилить потенциал Сил специальных операций, повысить качество социальной и идеологической работы в армии, а также заняться модернизацией военной инфраструктуры для соответствия современным требованиям.
Ранее Токаев освободил от занимаемых должностей министра обороны республики Руслана Жаксылыкова и главу минтранса Марата Карабаева.