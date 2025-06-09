Трамп пообещал отправить больше Нацгвардии в Калифорнию, если потребуется

«Участники мятежа имеют тенденцию плевать в лицо солдатам Национальной гвардии — мужчинам и женщинам. Если они плюнут — мы ударим, и я обещаю вам, что ударим их сильнее, чем когда-либо», — сказал Трамп (цитата по Reuters).
Протесты против иммиграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе начались 6 июня. Они сопровождались поджогами автомобилей, столкновениями с полицией. Президент США направил в штат 2 тыс. бойцов Национальной гвардии для подавления протестов. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в ответ заявил, что подаст в суд на Дональда Трампа за ввод войск без согласования с властями штатов.