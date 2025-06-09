Трамп пообещал отправить больше Нацгвардии в Калифорнию, если потребуется

«Участники мятежа имеют тенденцию плевать в лицо солдатам Национальной гвардии — мужчинам и женщинам. Если они плюнут — мы ударим, и я обещаю вам, что ударим их сильнее, чем когда-либо», — сказал Трамп (цитата по Reuters).