Трамп заявил, что не планирует принимать меры против системы связи Starlink

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается предпринимать никаких действий против спутниковой системы Starlink.
«Я могу немного изменить ситуацию с Tesla, но не думаю, что мы будем делать это со Starlink — этот сервис хорош», — добавил Трамп во время своего выступления в Белом доме. Он не уточнил, что именно имеет в виду под «изменением» для Tesla, но отметил, что для этого есть «много возможностей».
Система Starlink активно используется украинскими военными для обеспечения связи.
5 июня Трамп и Маск обменялись резкими заявлениями в социальных сетях. Бизнесмен утверждал, что без его поддержки Трамп не смог бы выиграть выборы в ноябре 2024 года, поддержал идею импичмента Трампу и раскритиковал законопроект о сокращении госрасходов, а также введенные президентом импортные пошлины. Он также предсказал рецессию в американской экономике во второй половине 2025 года. В ответ Трамп заявил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности в роли главы DOGE и сошел с ума. Президент пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX, и отменить все субсидии.
Ранее ВС РФ уничтожили украинские пункты управления БПЛА и станции связи Starlink.