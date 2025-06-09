Трамп заявил, что не планирует принимать меры против системы связи Starlink

5 июня Трамп и Маск обменялись резкими заявлениями в социальных сетях. Бизнесмен утверждал, что без его поддержки Трамп не смог бы выиграть выборы в ноябре 2024 года, поддержал идею импичмента Трампу и раскритиковал законопроект о сокращении госрасходов, а также введенные президентом импортные пошлины. Он также предсказал рецессию в американской экономике во второй половине 2025 года. В ответ Трамп заявил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности в роли главы DOGE и сошел с ума. Президент пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX, и отменить все субсидии.