Иран пригрозил ответным ударом по ядерным объектам Израиля

«Сегодня информация, полученная в ходе разведывательно-оперативных мероприятий, позволяет нашим бойцам противостоять потенциальному нападению на ядерные объекты республики», — говорится в сообщении.
Тегеран утверждает, что способен отразить любую агрессию, нанеся соизмеримый удар по скрытым израильским ядерным инфраструктурам. Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами добавил, что новая информация повысит точность иранских ракет.
Ранее иранские официальные лица сообщили о намерении сократить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Это заявление прозвучало на фоне информации из западных СМИ о том, что на предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ Иран обвинят в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия.