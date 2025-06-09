Иран пригрозил ответным ударом по ядерным объектам Израиля

Ранее иранские официальные лица сообщили о намерении сократить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Это заявление прозвучало на фоне информации из западных СМИ о том, что на предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ Иран обвинят в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия.