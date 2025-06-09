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Токаев поручил создать силы территориальной обороны в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с назначением нового министра обороны поручил сосредоточиться на институте службы в резерве и сформировать силы территориальной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе лидера.

Источник: Life.ru

Во время совещания с руководством Минобороны Казахстана Токаев обозначил приоритетные задачи для высшего командования Вооружённых Сил. Он также акцентировал внимание на необходимости улучшить структуру управления и войск, развивать силы специальных операций и внедрять искусственный интеллект.

Ранее Life.ru сообщал, что Токаев освободил от должности министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителя Минтранса Марата Карабаева. На эти посты уже назначили новых людей. Пост министра обороны займёт ранее главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Казахстана Даурен Косанов, в 2024 году он стал заместителем Жаксылыкова. Кроме того, новым советником президента назначена Асель Жанасова, которая до назначения была председателем правления АО «Казпочта».