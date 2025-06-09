Токаев поручил создать силы территориальной обороны в Казахстане

Ранее Life.ru сообщал, что Токаев освободил от должности министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителя Минтранса Марата Карабаева. На эти посты уже назначили новых людей. Пост министра обороны займёт ранее главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Казахстана Даурен Косанов, в 2024 году он стал заместителем Жаксылыкова. Кроме того, новым советником президента назначена Асель Жанасова, которая до назначения была председателем правления АО «Казпочта».