Польша и Германия выступили за вывод украинских беженцев из соцподдержки

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной поддержки, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское МВД.
«В отношении ситуации с военными беженцами из Украины в Польше и Германии министры ожидают большей поддержки из бюджета ЕС, чем была до сих пор. Необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы сделать беженцев независимыми от системы социальной поддержки», — говорится в сообщении.
Как напомнило ведомство, Польша и Германия являются странами, где находится наибольшее количество военных беженцев, в том числе находящихся под временной защитой.
В Германии, по данным МВД, находится около 1 млн 250 тыс. граждан Украины, которые получили убежище в стране. В Польше проживают до полутора миллионов граждан Украины. -0-