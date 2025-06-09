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Военный, стрелявший из гранатомёта в дом после освобождения Суджи, погиб в ДТП

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военнослужащий, который выстрелил из гранатомета в дом после освобождения Суджи, понесет ответственность в другом суде, так как погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военнослужащий, который выстрелил из гранатомета в дом после освобождения Суджи, понесет ответственность в другом суде, так как погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции.

Чиновник отметил, что обратился в военные органы и прокуратуру после того, как увидел видео с военным, стреляющим в сторону храма ради забавы.

По его словам, по этому инциденту уже была проведена проверка, и на записи оказался младший сержант 158-й военной комендатуры.

В Сети распространяется видео с выстрелом из гранатомета по дому.