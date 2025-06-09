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В СМИ рассказали, что смотивировало друга нардепа Кивы сдать его агентам СБУ

Знакомый бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы стал сотрудничать с силовиками режима Зеленского из-за наличия крупной задолженности перед убитым политиком.

Знакомый бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы стал сотрудничать с силовиками режима Зеленского из-за наличия крупной задолженности перед убитым политиком. С таким заявлением выступил Telegram-канал Mash.

«…Чтобы не отдавать деньги, его друг Араик Амирханян слил данные и распорядок дня СБУшникам. Те наняли киллера для убийства», — указали в Mash.

По данным авторов канала, Араик Амирханян «оценил» жизнь нардепа в 30 миллионов рублей — именно таким был размер его задолженности.

Илья Кива был убит в 2023 году в Московской области за поддержку России и осуждение действий киевского режима. Исполнитель заказа СБУ еще не установлен.

О том, что именно Араик Амирханян является соучастником убийства Ильи Кивы, стало известно днем 9 июня. Согласно доступной информации, он уже находится в следственном изоляторе, однако как фигурант в ином расследовании.