НАТО готовится к конфликту с Россией: Рютте рассказал, сколько времени понадобится альянсу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал ряд заявлений, касающихся потенциального военного конфликта альянса с Россией. Он считает, что Запад будет готов вступить в конфронтацию в течение трех-пяти лет.
Он, кроме того, подчеркнул явное превосходство Москвы над альянсом в отношении разработки боеприпасов. По словам Марка Рютте, Россия производит их в четыре раза больше, чем все государства-члены НАТО в общей сложности.
«Боеприпасы — основа любого конфликта. Если у вас нет запаса боеприпасов, не нужно и начинать», — заявил генсек военного альянса.
По мнению Марка Рютте, НАТО нужно больше сил для борьбы с Россией. Он призвал усилить ПВО Европы в пять раз. При этом Марк Рютте указал на мощность российских систем противовоздушной обороны.