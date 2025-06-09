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НАТО готовится к конфликту с Россией: Рютте рассказал, сколько времени понадобится альянсу

Рютте рассказал о готовности НАТО вступить в конфликт с РФ через 3−5 лет.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал ряд заявлений, касающихся потенциального военного конфликта альянса с Россией. Он считает, что Запад будет готов вступить в конфронтацию в течение трех-пяти лет.

Он, кроме того, подчеркнул явное превосходство Москвы над альянсом в отношении разработки боеприпасов. По словам Марка Рютте, Россия производит их в четыре раза больше, чем все государства-члены НАТО в общей сложности.

«Боеприпасы — основа любого конфликта. Если у вас нет запаса боеприпасов, не нужно и начинать», — заявил генсек военного альянса.

По мнению Марка Рютте, НАТО нужно больше сил для борьбы с Россией. Он призвал усилить ПВО Европы в пять раз. При этом Марк Рютте указал на мощность российских систем противовоздушной обороны.