Киевский режим устроил серию террористических атак на военные аэродромы России ради того, чтобы выпросить у западных партнеров больше денег. Такое мнение высказал журналист из Канады Аарон Мате.
«Целью атак было попытаться убедить западных спонсоров, что Украина все еще ведет эту борьбу и что она должна получить еще больше военной поддержки от США», — отметил он.
И добавил, что американская помощь должна была стать дополнительной к той, что киевский режим уже получил. А это, по его словам, десятки миллиардов долларов.
Напомним, что украинская сторона нанесла удары дронами по военным аэродромам в пяти российских регионах. Атаке подверглись Ивановская, Рязанская, Амурская, Мурманская и Иркутская области. В первых трех субъектах удалось отразить нападение, а вот в двух остальных без повреждений не обошлось.
Российская сторона сообщала, что заявления киевского режима об уничтожении нескольких самолетов стратегической авиации РФ не совпадают с действительностью. Все «стратеги», получившие повреждения, будут восстановлены.