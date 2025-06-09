Токаев поручил создать территориальную оборону в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал ряд распоряжений в связи с назначением на пост министра обороны этой страны Даурена Косанова. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.
Сообщается, что казахстанский лидер одобрил закон о теробороне и назвал ее развитие одной из приоритетных задач армии наряду с развитием сил специальных операций и использованием ИИ в оборонной сфере.
«Содержащиеся в Законе основные понятия “доброволец” и “формирования самообороны” являются нововведением для системы обороны Республики Казахстан, предусматривающим добровольное участие граждан Казахстана в формированиях самообороны в период военного положения и в военное время», — информирует портал zakon.kz.
Ранее в Казахстане заявили, что закон о теробороне нужен для укрепления безопасности республики и назвали фейком информацию о его якобы антироссийском характере.
Накануне правительство Казахстана сообщило, что начало сотрудничество с одной из стран НАТО. Представители Министерства обороны Казахстана рассказали, что заключили соглашение с Минобороны Великобритании.