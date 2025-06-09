Трамп продолжит использовать Starlink, несмотря на ссору с Маском

Также сообщалось, что Трамп за собственные средства приобрёл электромобиль Tesla, принадлежащий компании бывшего союзника Маска. Машина размещена на территории Белого дома, однако некоторые СМИ предположили, что она может быть перемещена или даже продана на фоне ухудшения отношений между политиком и предпринимателем.