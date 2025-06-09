Трамп продолжит использовать Starlink, несмотря на ссору с Маском

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не намерен отказываться от использования спутникового интернета Starlink в Белом доме, несмотря на возникший конфликт с Илоном Маском. По его словам, сервис зарекомендовал себя как надёжный и эффективный.
Отвечая на вопрос журналистов, Трамп отметил, что пока не принимал решений относительно Tesla, однако подчеркнул, что от Starlink отказываться не собирается.
«Может быть, я перемещу Tesla, но не Starlink, это отличный сервис», — сказал он.
Также сообщалось, что Трамп за собственные средства приобрёл электромобиль Tesla, принадлежащий компании бывшего союзника Маска. Машина размещена на территории Белого дома, однако некоторые СМИ предположили, что она может быть перемещена или даже продана на фоне ухудшения отношений между политиком и предпринимателем.
Ранее Трамп заявил, что его дружба с Илоном Маском закончилась, он пообещал проверить все госконтракты, заключенные с компаниями бизнесмена.