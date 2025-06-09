Иран пригрозил Израилю ответными ударами по скрытым израильским ядерным объектам

7 июня агентство Tasnim информировало о том, что иранские спецслужбы получили архив конфиденциальных документов, касающихся израильской ядерной программы. На следующий день министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб сообщил, что Тегеран в ближайшее время обнародует эти секретные документы. Он назвал архив «сокровищницей», которая усилит наступательные возможности исламской республики. −0-