Иран пригрозил Израилю ответными ударами по скрытым израильским ядерным объектам

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сведения, полученные спецслужбами Ирана из архива конфиденциальных документов, позволяют исламской республике в случае нападения со стороны еврейского государства нанести в ответ удары по его «скрытой ядерной инфраструктуре». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление иранского Высшего совета национальной безопасности.
«Сегодня информация, полученная Ираном по итогам проведенных разведывательно-оперативных мероприятий, позволяет иранским бойцам противостоять потенциальному нападению Израиля на ядерную инфраструктуру республики и отразить любую агрессию с его стороны путем нанесения соизмеримого удара по скрытой израильской ядерной инфраструктуре», — отмечается в заявлении, которое приводит телеканал IRIB.
7 июня агентство Tasnim информировало о том, что иранские спецслужбы получили архив конфиденциальных документов, касающихся израильской ядерной программы. На следующий день министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб сообщил, что Тегеран в ближайшее время обнародует эти секретные документы. Он назвал архив «сокровищницей», которая усилит наступательные возможности исламской республики. −0-