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Трамп снова заявил, что СССР «помог» США выиграть Вторую мировую войну

Американский лидер Дональд Трамп снова заявил, что Советский Союз «помог» Соединённым Штатам одержать победу во Второй мировой войне. Президент США отдельно отметил необходимость исторической памяти о потерях СССР.

Источник: Life.ru

«Мы единственные, кто не празднует это (победу в войне. — Прим. Life.ru). Именно мы выиграли войну. Россия помогла. Справедливости ради, они потеряли 51 млн человек. Люди скажут: “О, он заступается за Россию”. Но они потеряли 51 млн человек. И вы знаете, нельзя забывать об этом», — сказал республиканец, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Напомним, американский президент неоднократно заявлял, что заслуги США в победе над фашизмом превосходят заслуги СССР. Он уже высказывался на эту тему в январе 2025 года. Тогда Трамп написал в социальных сетях, что Россия помогла Штатам выиграть Вторую мировую войну. Также он отметил свои хорошие взаимоотношения с российским лидером Владимиром Путиным.