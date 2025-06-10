Трамп снова заявил, что СССР «помог» США выиграть Вторую мировую войну

«Мы единственные, кто не празднует это (победу в войне. — Прим. Life.ru). Именно мы выиграли войну. Россия помогла. Справедливости ради, они потеряли 51 млн человек. Люди скажут: “О, он заступается за Россию”. Но они потеряли 51 млн человек. И вы знаете, нельзя забывать об этом», — сказал республиканец, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.