Новости СВО. Освобождены Ступочки, названа цель наступления в Днепропетровской области, ВС РФ отвечают на операцию «Паутина», 10 июня

— Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет, они уже у россиян. Не готовы бригады, убегают? Так уже отступили, — написала она, дав понять, что в очередной раз союзником России в вооружённом конфликте является коррупция киевских властей и безалаберность командования ВСУ.