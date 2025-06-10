Эксперт рассказал о конкуренции Китая и США в экономической сфере

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Китайско-американская конкуренция в экономической сфере, если считать с начала торговой войны, уже длится практически 10 лет, и в этой связи Пекин и Вашингтон накопили немало неразрешимых проблемных вопросов, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, китаевед Владимир Нежданов.
США и Китай провели в Лондоне очередной раунд переговоров на высоком уровне об устранении противоречий в двусторонней торговле. Механизм торгово-экономических консультаций КНР и США был создан по итогам переговоров в Женеве, прошедших с 10 по 11 мая. На той встрече в Швейцарии Пекин и Вашингтон договорились о частичном снижении взаимных пошлин, размер которых к маю превысил 100%.
«Китайско-американская конкуренция в экономической сфере, если считать с начала торговой войны, уже длится практически 10 лет. В этой связи Китай и США накопили немало неразрешимых проблемных вопросов. Одной из главных является проблема коренного решения торговых противоречий. Дело в том, что основные экспортные сектора США — это машиностроение, в том числе компьютерное, электротехническое оборудование, транспортные средства и так далее, тогда как у КНР они похожи. Ведь Китай в основном экспортирует электронику, опять-таки машиностроение, текстиль, продукция легкой промышленности, то есть, грубо говоря, как бы США и КНР ни стремились найти решение своих торгово-экономических противоречий, все равно выйдет, что они останутся в конечном счете конкурентами на мировом рынке», — сказал он.
По словам собеседника агентства, ключевой вопрос в данной ситуации — как в конечном счете быть с рыночной конкуренцией?
«И здесь, вероятно, мы просто оказываемся в ситуации, которую сложно решить в контексте текущей общественно-политической формации. Потому что, с одной стороны, возможное решение китайско-американских противоречий — это договоренность о нерыночной конкуренции. С другой стороны, это станет поворотным моментом в развитии всей мировой экономики, потому что изначально и на текущий момент она строится по логике рынка, поэтому здесь, вероятно, каких-то “облегчений” стороны могут добиться, но разрешить ее, на мой взгляд, они и просто не смогут», — отметил Нежданов.
Эксперт, говоря об опасениях США, подчеркнул, что в данном контексте Вашингтон опасается, прежде всего, так называемого «чрезмерного укрепления Китая».
«То есть сегодня мы с вами видим, что некогда просто экономическая конкуренция сторон переросла в нечто большее. Сегодня, скорее, мы будем говорить о комплексной конкуренции КНР и США. США опасаются, что дальнейший экономический рост в Китае приведет к изменению структуры мирового порядка. Кстати уже можно говорить о многополярном мире, где КНР один из плюсов. Но самое главное, вероятно, они опасаются, что именно экономическая база китайского успеха может повлиять на уже политическую составляющую мирового порядка, что приведет к запросу на пересмотр многих элементов политического толка. То есть так или иначе мы приходим к такому выводу, что экономический базис может начать влиять на общественно политическую надстройку, и в этом случае, конечно же, это и есть главное опасение США», — отметил китаевед. -0-