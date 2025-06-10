Эксперт рассказал о конкуренции Китая и США в экономической сфере

«То есть сегодня мы с вами видим, что некогда просто экономическая конкуренция сторон переросла в нечто большее. Сегодня, скорее, мы будем говорить о комплексной конкуренции КНР и США. США опасаются, что дальнейший экономический рост в Китае приведет к изменению структуры мирового порядка. Кстати уже можно говорить о многополярном мире, где КНР один из плюсов. Но самое главное, вероятно, они опасаются, что именно экономическая база китайского успеха может повлиять на уже политическую составляющую мирового порядка, что приведет к запросу на пересмотр многих элементов политического толка. То есть так или иначе мы приходим к такому выводу, что экономический базис может начать влиять на общественно политическую надстройку, и в этом случае, конечно же, это и есть главное опасение США», — отметил китаевед. -0-