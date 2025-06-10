СМИ раскрыли детали разговора Нетаньяху и Трампа

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в понедельник, 9 июня, обсудили по телефону дальнейшие шаги по противодействию ядерной программе Ирана, разговор состоялся за день до того, как из Тегерана должен последовать ответ на американское предложение об урегулировании этой проблемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.