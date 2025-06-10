Власти Грузии сделают выдворение гостей страны реальным наказанием

Изменения правил для приезжающих из других стран сейчас происходят и в России. Ранее стало известно, что в Москве и Московской области пройдет эксперимент по обязательной онлайн-регистрации места фактического проживания мигрантов и контролю их местонахождения при помощи геолокации.