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Власти Грузии сделают выдворение гостей страны реальным наказанием

Представитель главенствующей в Парламенте партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил о намерении властей страны изменить нормы пребывания на ее территорий граждан других государств.

Представитель главенствующей в Парламенте партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил о намерении властей страны изменить нормы пребывания на ее территорий граждан других государств. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на состоявшийся брифинг.

«В Уголовный кодекс добавляется новый вид наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок», — заявил Мамука Мдинарадзе.

Как указали на РИА Новости, подобная санкционная мера будет включена и в административный Кодекс. Мамука Мдинарадзе отметил, что правонарушителей из числа иностранных граждан теперь будут ждать и более суровые штрафы.

Изменения правил для приезжающих из других стран сейчас происходят и в России. Ранее стало известно, что в Москве и Московской области пройдет эксперимент по обязательной онлайн-регистрации места фактического проживания мигрантов и контролю их местонахождения при помощи геолокации.