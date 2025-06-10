Власти Грузии сделают выдворение гостей страны реальным наказанием

Представитель главенствующей в Парламенте партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил о намерении властей страны изменить нормы пребывания на ее территорий граждан других государств. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на состоявшийся брифинг.
«В Уголовный кодекс добавляется новый вид наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок», — заявил Мамука Мдинарадзе.
Как указали на РИА Новости, подобная санкционная мера будет включена и в административный Кодекс. Мамука Мдинарадзе отметил, что правонарушителей из числа иностранных граждан теперь будут ждать и более суровые штрафы.
Изменения правил для приезжающих из других стран сейчас происходят и в России. Ранее стало известно, что в Москве и Московской области пройдет эксперимент по обязательной онлайн-регистрации места фактического проживания мигрантов и контролю их местонахождения при помощи геолокации.