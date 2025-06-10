Минобороны: уничтожены 76 украинских беспилотников над Россией

«В период с 21:50 до 23:55 9 июня дежурные подразделения ПВО уничтожили 76 беспилотников украинского производства: 46 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью, девять — над Крымом, по два — над Орловской и Калужской областями, и один — над Воронежской областью», — указано в сообщении.