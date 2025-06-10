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Минобороны: уничтожены 76 украинских беспилотников над Россией

Российские силы ПВО с 21:50 до 23:55 по московскому времени нейтрализовали 76 украинских беспилотных летательных аппаратов в различных регионах страны.

Российские силы ПВО с 21:50 до 23:55 по московскому времени нейтрализовали 76 украинских беспилотных летательных аппаратов в различных регионах страны. Об этом информировало Министерство обороны России.

«В период с 21:50 до 23:55 9 июня дежурные подразделения ПВО уничтожили 76 беспилотников украинского производства: 46 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью, девять — над Крымом, по два — над Орловской и Калужской областями, и один — над Воронежской областью», — указано в сообщении.

Вчера, примерно в это же время, за два часа уничтожены 24 украинских беспилотника над Россией.