«Все были в шоке, а я — нет»: Трамп обвинил Китай в воровстве

Говоря о текущих переговорах в Лондоне, Трамп рассказал, что получает положительные сигналы об их ходе, хотя признал, что ещё рано делать окончательные выводы. Республиканец заявил, что по возвращении получит важный звонок от китайской стороны.
Трамп также напомнил о введённых им ещё в первый президентский срок пошлинах на китайские товары, уточнив, что эти меры принесли в казну сотни миллиардов долларов и вдвое сократили месячный торговый дефицит.
«И тогда же дефицит за месяц сократился вдвое. Все были в шоке, а я — нет», — сказал президент США.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Китай и США в том, что они стремятся установить контроль над Южно-Китайским морем и Европейским регионом. После неудачи своих угроз в отношении России, политик решил сосредоточить своё внимание на Пекине.