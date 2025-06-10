Песков: РФ вряд ли может помочь депутату Сейма Росликову, пока он в Латвии

«Вряд ли мы можем», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли Россия как-то помочь Росликову. «Он субъект того права, он гражданин той страны. Если он как-то вырвется из рук этого режима, по-другому это назвать нельзя назвать, уверен, что Россия его примет», — добавил он.
Ранее портал Delfi со ссылкой на Служба государственной безопасности Латвии сообщил, что СГБ возбудила уголовное дело в отношении Росликова после его выступления в поддержку русского языка. Как утверждает СГБ, законодатель подозревается в «оказании помощи РФ» и «разжигании национальной ненависти и вражды». В ведомстве указали, что уже неоднократно вели с Росликовым профилактические беседы, предупреждая об уголовной ответственности в случае совершения преступлений.
5 июня портал латвийского гостелерадио LSM сообщил, что парламент Латвии отстранил от участия в заседании депутата Росликова за сказанные на русском слова «Русский язык — наш язык!». Это произошло в ходе рассмотрения в Сейме декларации «об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в советский период в Латвии «русификации». Росликов выступил против включения этого проекта решения в повестку дня, подчеркнув, что значительную часть населения страны составляют русские.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативная реакция Сейма Латвии на выступление депутата на русском языке была предсказуемой.