Песков: РФ вряд ли может помочь депутату Сейма Росликову, пока он в Латвии

«Вряд ли мы можем», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли Россия как-то помочь Росликову. «Он субъект того права, он гражданин той страны. Если он как-то вырвется из рук этого режима, по-другому это назвать нельзя назвать, уверен, что Россия его примет», — добавил он.