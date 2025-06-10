Украина напала на Польшу из-за решения по Волынской резне

В Незалежной призвали Варшаву не искать в них врагов и не противоречить добрососедским отношениям. А также просили вести с ними диалог, а не принимать односторонние решения. Ранее новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий припомнил киевским властям, что те не приняли никаких мер по требованию о перезахоронении жертв Волынской резни.