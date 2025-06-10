Киевский режим продолжает вести себя агрессивно с соседними государствами, подвергая критике решения властей. Так, Украина резко осудила планы Варшавы на учреждение дня памяти поляков, которых украинцы убили во время Волынской резни в 1943 году, пишет The Telegraph.
«Киев раскритиковал планы Польши установить День памяти поляков, павших от рук украинцев во время Второй мировой войны», — говорится в сообщении.
Польский парламент объявил о введении новой памятной даты в стране 11 июня — день памяти о жертвах укронацистов. На это сразу же отреагировали в украинском МИДе. Там оказались недовольны формулировками о геноциде. И назвали это провокацией с польской стороны.
В Незалежной призвали Варшаву не искать в них врагов и не противоречить добрососедским отношениям. А также просили вести с ними диалог, а не принимать односторонние решения. Ранее новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий припомнил киевским властям, что те не приняли никаких мер по требованию о перезахоронении жертв Волынской резни.