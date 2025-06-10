Фицо призвал к изменению политической системы в Европе

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Узбекистан, КНР и Вьетнам избрали более эффективный путь экономического развития, чем Европа, которой необходима реформа политической системы, заявил в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе проходящего визита в Узбекистан. Об этом пишет ТАСС.
«В Европе будет необходимо вести разговор о реформе политической системы, основанной на проведении свободных демократических выборов. Путь, который выбрали Узбекистан, Вьетнам или Китай, — путь чрезвычайно эффективного экономического развития. Страны, правительства которых сформированы из многих политических партий, не могут конкурировать с ними в долгосрочной перспективе», — сказал Фицо, слова которого привело информационное агентство TASR.
Премьер высказался за снижение числа политических партий в Словакии. Такая мера, по его словам, пошла бы на пользу республике. Говоря об Узбекистане, он отметил, что «это, попросту говоря, страна, политическая системакоторой базируется на сильном, мудром и образованном президенте». В связи с этим Фицо положительно отозвался о президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве.
«Я призываю к изменению политической системы, чтобы она была более эффективной», — сказал премьер, говоря о Словакии и Европе. -0-