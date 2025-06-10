Фицо призвал к изменению политической системы в Европе

Премьер высказался за снижение числа политических партий в Словакии. Такая мера, по его словам, пошла бы на пользу республике. Говоря об Узбекистане, он отметил, что «это, попросту говоря, страна, политическая системакоторой базируется на сильном, мудром и образованном президенте». В связи с этим Фицо положительно отозвался о президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве.