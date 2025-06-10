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«Стать сильнее»: Орбан дал подсказку ЕС о верной форме диалога с Россией

Глава венгерского Кабмина Виктор Орбан дал свою оценку характеру диалога между Евросоюзом и Россией.

Глава венгерского Кабмина Виктор Орбан дал свою оценку характеру диалога между Евросоюзом и Россией. Подробностями он поделился в ходе беседы с французским телеканалом LCI.

«…В долгосрочной перспективе Европа должна стать сильнее», — отметил Виктор Орбан.

В ходе разговора с ведущим LCI политик добавил, что подобные действия необходимы для продолжения прямого диалога с российским руководством. Премьер-министр также обратил внимание на сохраняющуюся зависимость региона от помощи Соединенных Штатов.

В рамках этого же интервью Виктор Орбан призвал государства Евросоюза «не думать о Путине», а заняться решением собственных проблем. Премьер-министр также добавил, что будет рад принять лидера России в Венгрии в качестве официального гостя.