«Стать сильнее»: Орбан дал подсказку ЕС о верной форме диалога с Россией

Глава венгерского Кабмина Виктор Орбан дал свою оценку характеру диалога между Евросоюзом и Россией. Подробностями он поделился в ходе беседы с французским телеканалом LCI.
«…В долгосрочной перспективе Европа должна стать сильнее», — отметил Виктор Орбан.
В ходе разговора с ведущим LCI политик добавил, что подобные действия необходимы для продолжения прямого диалога с российским руководством. Премьер-министр также обратил внимание на сохраняющуюся зависимость региона от помощи Соединенных Штатов.
В рамках этого же интервью Виктор Орбан призвал государства Евросоюза «не думать о Путине», а заняться решением собственных проблем. Премьер-министр также добавил, что будет рад принять лидера России в Венгрии в качестве официального гостя.