В Кремле назвали «охотой на ведьм» возбуждение дела против депутата Сейма

Возбуждение уголовного дела в отношении латвийского депутата Алексея Росликова является «охотой на ведьм». Такое мнение во вторник, 10 июня, выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция, — высказался представитель Кремля.
Кроме того, Песков отметил, что латвийское политическое общество одержимо русофобией, из-за чего страдает здравый смысл.
— Общество и политические круги одержимы русофобией. Русофобия буквально перекрывает здравый смысл. Такие страны опасны сами по себе, — цитирует слова пресс-секретаря президента России ТАСС.
Ранее на заседании Сейма Росликов осудил притеснение русскоязычных и в конце своего выступления по-русски заявил: «Русский язык — наш язык». В результате большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. В своем выступлении политик выразил недовольство по поводу продолжающейся дискриминации русскоязычных в Латвии.
Уголовное дело завели на Росликова 9 июня. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии посчитала, что в заявлениях парламентария есть «признаки помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и разжигании национальной розни и вражды».