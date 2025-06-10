В Кремле назвали «охотой на ведьм» возбуждение дела против депутата Сейма

Ранее на заседании Сейма Росликов осудил притеснение русскоязычных и в конце своего выступления по-русски заявил: «Русский язык — наш язык». В результате большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. В своем выступлении политик выразил недовольство по поводу продолжающейся дискриминации русскоязычных в Латвии.