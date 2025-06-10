Глава ВОЗ: на юге Газы осталась единственная рабочая государственная больница

«После закрытия больницы “Аль-Амаль” медицинский комплекс “Насер” является единственной больницей с отделением интенсивной терапии в Хан-Юнисе», — написал он на своей странице в X. Гебрейесус добавил, что «Аль-Амаль» в настоящее время «практически не функционирует из-за усиления боевых действий в ее окрестностях». По его словам, доступ к больнице заблокирован, она не может принимать новых пациентов, но там все еще находится много пострадавших, нуждающихся в помощи. -0-