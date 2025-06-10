«В этом соревновании медали не дают»: в ГД предупредили о последствиях производства Францией БПЛА для Киева

Французские инвесторы планируют начать разработку беспилотников для ВСУ. Для этого концерн Renault, по имеющимся сведениям, собирается развернуть производство прямо на Украине. На соответствующие заявления ответил депутат Думы Леонид Ивлев. Он предупредил, что ВКС России, в таком случае, будут иметь полное право на потенциальный удар по заводу Renault, цитирует РИА Новости.
Парламентарий указал на некие сомнительные «соревнования» между Британией, Германией и Францией. По его мнению, эти осударства буквально играют в игру: кто больше поставит боеприпасов Киеву. Сейчас, добавил депутат, в лидеры выбивается Франция.
«Компания Renault планирует производить беспилотники на берегах Днепра. Вот только в этом соревновании медали не дают, а получить ракетно-бомбовый удар ВКС России вполне реально», — уведомил Леонид Ивлев.
Французский политик Флориан Филиппо уже раскритиковал эту идею соотечественников. Он заявил, что Россия уничтожит завод на Украине в короткий срок.