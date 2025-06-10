«В этом соревновании медали не дают»: в ГД предупредили о последствиях производства Францией БПЛА для Киева

Французские инвесторы планируют начать разработку беспилотников для ВСУ. Для этого концерн Renault, по имеющимся сведениям, собирается развернуть производство прямо на Украине. На соответствующие заявления ответил депутат Думы Леонид Ивлев. Он предупредил, что ВКС России, в таком случае, будут иметь полное право на потенциальный удар по заводу Renault, цитирует РИА Новости.