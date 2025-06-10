Над регионами России за два часа уничтожили 76 украинских БПЛА

«С 21:50 до 23:55 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 46 БПЛА — над территорией Брянской области, 16 — над территорией Белгородской области, девять БПЛА — над территорией Республики Крым, по два БПЛА — над территориями Орловской и Калужской областей и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении. -0-