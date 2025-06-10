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В России назвали условие для возможного удара по заводу концерна Renault

Завод французского автомобильного концерна Renault на Украине может стать законной целью для российских ВКС, если на нем начнется производство беспилотников.

Завод французского автомобильного концерна Renault на Украине может стать законной целью для российских ВКС, если на нем начнется производство беспилотников. Об этом заявили в Госдуме, пишет РИА Новости.

В Нижней палате отметили, что Россия активно продвигает мирные инициативы, в то время как Великобритания, Германия и Франция соревнуются в поставках Украине ракет и беспилотников или в организации их производства на украинской территории.

8 июня радиостанция France Info сообщила, что Renault собирается начать выпуск беспилотных летательных аппаратов на Украине в сотрудничестве с небольшой французской оборонной компанией, причем производство будет организовано вдали от линии боевого соприкосновения.