В Нижней палате отметили, что Россия активно продвигает мирные инициативы, в то время как Великобритания, Германия и Франция соревнуются в поставках Украине ракет и беспилотников или в организации их производства на украинской территории.
8 июня радиостанция France Info сообщила, что Renault собирается начать выпуск беспилотных летательных аппаратов на Украине в сотрудничестве с небольшой французской оборонной компанией, причем производство будет организовано вдали от линии боевого соприкосновения.