Трамп сделал заявление об употреблении наркотиков Маском

Президент США Дональд Трамп высказался на счет употребления наркотиков миллиардером Илоном Маском, когда тот работал в Белом доме. Американский лидер ответил, что у него нет таких данных.
«Я действительно не знаю. Я так не думаю. Я надеюсь, что нет. Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения, и я просто желаю ему всего наилучшего», — заявил он.
Поводом для такого вопроса со стороны журналистов стала публикация Washington Post, которая, ссылаясь на неназванные источники в окружении Трампа, назвала Маска «конченным наркоманом». По словам издания, якобы такую фразу произнес лично президент США.
New York Times тоже не обошла этот вопрос. Газета увязала то, что Трамп публично обозвал миллиардера сумасшедшим, с тем, что тот употребляет запрещенные вещества. Два года назад в прессе уже звучали обвинения Маска в наркомании. Спустя несколько месяцев нападки продолжились. Однако сам предприниматель все эти обвинения отрицает.
Ранее «МК» писал, что конфликт Трампа и Маска грозит кризисом в экономике и геополитике.