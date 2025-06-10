В Госдуме назвали условие для возможного удара по заводу Renault на Украине

«Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России», — уточнил парламентарий в комментарии РИА «Новости».
Чиновник также обратил внимание на то, что Британия, Германия и Франция начали неофициальное соревнование. Каждая из этих стран стремится отправить как можно больше оружия Киеву, пока РФ продвигает мирные инициативы на переговорах в Стамбуле.
Ранее Life.ru сообщал, что французская компания Renault планирует запустить производство беспилотников на Украине. Она собирается разместить завод вдали от линии фронта. Часть выпущенных дронов намерены поставлять во французскую армию.