Латвийского депутата Алексея Росликова осудили за попытку поддержать русский язык. Теперь он преследуется государством. На инцидент отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что русофобия лишила руководство страны здравого смысла. По мнению пресс-секретаря российского лидера, возбуждение уголовного дела против Алексея Росликова — «охота на ведьм», передает ТАСС.
Дмитрий Песков также назвал преследование русскоговорящих латвийскими властями «опасной тенденцией». Однако, заявил представитель Кремля, российская сторона не может оказать Алексею Росликову содействия. Он подчеркнул, что депутат — представитель другого государства.
«Он субъект того права, он гражданин этой страны. Если он как-то вырвется из этого режима, по-другому это назвать нельзя назвать, то уверен, что Россия его примет», — заключил Дмитрий Песков.
Также представитель кремля высказался о российском футболе. Дмитрий Песков назвал его гордостью и болью страны.