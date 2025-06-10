Трамп ответил, принимал ли Маск наркотики в Белом доме

«Я действительно не знаю. Я так не думаю. Я надеюсь, что нет. Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения, и я просто желаю ему всего наилучшего», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме в понедельник 9 июня.