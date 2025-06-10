Трамп ответил, принимал ли Маск наркотики в Белом доме

Президент США Дональд Трамп не располагает информацией о том, что бывший член его команды Илон Маск якобы принимал наркотики, находясь в Белом доме. В то же время он выразил надежду, что таких случаев не было.
«Я действительно не знаю. Я так не думаю. Я надеюсь, что нет. Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения, и я просто желаю ему всего наилучшего», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме в понедельник 9 июня.
Ранее американские СМИ писали, что Трамп назвал своего бывшего соратника «наркоманом с большим стажем».
Также высказывалось предположение, что американский бизнесмен Илон Маск, возможно, пристрастился к тяжёлым наркотикам после начала совместной работы с президентом США Дональдом Трампом.
При этом сам Маск рассказал, что не употребляет наркотические вещества и опубликовал в соцсети странный пост о некоем возможном «занимательном исходе».