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Трамп посоветовал Грете Тунберг пройти курсы по управлению гневом

Шведской экоактивистке Греты Тунберг стоит научиться контролировать эмоции и справляться с раздражением. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал Грету Тунберг «раздражённой» и посоветовал ей курсы по контролю эмоций.

Шведской экоактивистке Греты Тунберг стоит научиться контролировать эмоции и справляться с раздражением. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Она странный человек. Она молодая, раздраженная. Не знаю, настоящий ли это гнев. В это трудно поверить. Я видел, что произошло. Она определенно не похожа [на других]. Я думаю, ей нужно пойти на курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для нее», — сообщает ТАСС. Также Трампа спросили, как он относится к заявлениям Тунберг об израильском похищении. Он ответил, что у Израиля и без нее хватает проблем.

Ранее URA.RU сообщало, что Тунберг была похищена в международных водах силами, связанными с Израилем, во время миссии с гуманитарной помощью для Газы. В видеообращении она призвала оказывать давление на шведские власти ради ее освобождения. Ранее судно «Мадлен» с участниками «Флотилии свободы» проигнорировало угрозы Израиля и продолжило движение к побережью Газы, несмотря на приказ министра обороны не допустить этого. Тунберг подчеркнула, что осознавала риск, но считала его оправданным на фоне страданий палестинцев.