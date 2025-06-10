Трамп посоветовал Грете Тунберг пройти курсы по управлению гневом

«Она странный человек. Она молодая, раздраженная. Не знаю, настоящий ли это гнев. В это трудно поверить. Я видел, что произошло. Она определенно не похожа [на других]. Я думаю, ей нужно пойти на курсы по управлению гневом. Это моя главная рекомендация для нее», — сообщает ТАСС. Также Трампа спросили, как он относится к заявлениям Тунберг об израильском похищении. Он ответил, что у Израиля и без нее хватает проблем.