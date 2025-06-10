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Песков назвал «охотой на ведьм» возбуждение дела против депутата Росликова

Латвийский политик выступил на русском языке.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на возбуждение уголовного дела против депутата латвийского Сейма Алексея Росликова, заявив, что происходящее напоминает «охоту на ведьм» и представляет собой крайне тревожную тенденцию. Об этом он сообщил в комментарии агентству ТАСС.

«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция», — отметил Песков, комментируя действия латвийских властей в отношении лидера партии «Стабильность!».

Ранее сообщалось, что уголовное дело против Росликова было инициировано после его публичного выступления в поддержку русского языка. В ведомстве заявили, что политик подозревается в «оказании помощи России» и «разжигании национальной ненависти и вражды».

Также отмечается, что ранее СГБ уже проводила с ним профилактические беседы, предупреждая о возможной уголовной ответственности.