Песков назвал «охотой на ведьм» возбуждение дела против депутата Росликова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на возбуждение уголовного дела против депутата латвийского Сейма Алексея Росликова, заявив, что происходящее напоминает «охоту на ведьм» и представляет собой крайне тревожную тенденцию. Об этом он сообщил в комментарии агентству ТАСС.
«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция», — отметил Песков, комментируя действия латвийских властей в отношении лидера партии «Стабильность!».
Ранее сообщалось, что уголовное дело против Росликова было инициировано после его публичного выступления в поддержку русского языка. В ведомстве заявили, что политик подозревается в «оказании помощи России» и «разжигании национальной ненависти и вражды».
Также отмечается, что ранее СГБ уже проводила с ним профилактические беседы, предупреждая о возможной уголовной ответственности.