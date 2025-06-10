Трамп избегает прямых вопросов о разговоре с Маском

Телефонный разговор между поссорившимися президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском может состояться, если последний сам позвонит. Об этом в ходе общения с журналистами заявил американский лидер.
«Вообще-то я об этом не думал. Я бы подумал, что это он хочет поговорить со мной. А может быть, он уже звонил. Вам лучше спросить его, не звонил ли он уже. Но я бы не имел ничего против этого», — ответил президент.
Хозяин Белого дома также добавил, что на месте Маска искал бы возможности пообщаться с ним. Но ушел от ответа, когда его спросили, взял бы он трубку от бывшего соратника или нет.
Накануне пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт комментировала возможный разговор Трампа и Маска. И заявляла, что президент не желает в ближайшие дни общаться с миллиардером.
Ранее «МК» писал, что у американского лидера на фоне скандала с предпринимателей спросили, употреблял ли тот наркотики во время работы в Белом доме. Трамп ответил, что у него нет таких данных, и надеется, что такого не было.