Американский лидер Дональд Трамп снова назвал свое государство исключительным «победителем» во Второй Мировой войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прошедший в белом доме брифинг Президента.
«Именно мы выиграли войну. Россия помогла. Справедливости ради, они потеряли 51 миллион человек», — процитировали в ТАСС Дональда Трампа.
Дополнительно американский лидер призвал «не забывать» об этом вкладе в Победу. Он также добавил, что его слова не являются попыткой «заступиться за Россию».
Стоит отметить, что это уже пятый раз с инаугурации Дональда Трампа, когда он называет Соединенные Штаты «единоличными победителями» обоих мировых конфликтов XX века. Также это второй случай, когда политик исчисляет совокупные потери Советского Союза за годы войны в «51 миллион», что примерно на 24,4 миллиона больше официальных данных.
В связи с подобными «альтернативными» версиями основных событий истории прошлого века, член Совета Федерации Алексей Пушков ранее выступил с инициативой о выработке «объективной концепции» понимания Второй Мировой войны совместно с членами объединения БРИКС+.