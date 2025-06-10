«Справедливости ради»: Трамп вспомнил, что и у СССР была роль во Второй Мировой

Стоит отметить, что это уже пятый раз с инаугурации Дональда Трампа, когда он называет Соединенные Штаты «единоличными победителями» обоих мировых конфликтов XX века. Также это второй случай, когда политик исчисляет совокупные потери Советского Союза за годы войны в «51 миллион», что примерно на 24,4 миллиона больше официальных данных.