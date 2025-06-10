Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Справедливости ради»: Трамп вспомнил, что и у СССР была роль во Второй Мировой

Американский лидер Дональд Трамп снова назвал свое государство исключительным «победителем» во Второй Мировой войне.

Американский лидер Дональд Трамп снова назвал свое государство исключительным «победителем» во Второй Мировой войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прошедший в белом доме брифинг Президента.

«Именно мы выиграли войну. Россия помогла. Справедливости ради, они потеряли 51 миллион человек», — процитировали в ТАСС Дональда Трампа.

Дополнительно американский лидер призвал «не забывать» об этом вкладе в Победу. Он также добавил, что его слова не являются попыткой «заступиться за Россию».

Стоит отметить, что это уже пятый раз с инаугурации Дональда Трампа, когда он называет Соединенные Штаты «единоличными победителями» обоих мировых конфликтов XX века. Также это второй случай, когда политик исчисляет совокупные потери Советского Союза за годы войны в «51 миллион», что примерно на 24,4 миллиона больше официальных данных.

В связи с подобными «альтернативными» версиями основных событий истории прошлого века, член Совета Федерации Алексей Пушков ранее выступил с инициативой о выработке «объективной концепции» понимания Второй Мировой войны совместно с членами объединения БРИКС+.