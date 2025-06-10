В Госдуме предложили предоставить Маску политическое убежище

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище и гражданство России.
«Бывший советник американского президента (Стивен Бэннон — ред.) назвал Илона Маска “нелегальным мигрантом” и призвал выдворить его из США. Я считаю, что такие мигранты нам нужны. А Маску нужно обеспечить безопасность. Поэтому предложу МИД РФ предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство», — сказал он агентству.
Даванков отметил, что конфликт Маска и президента США Дональда Трампа дошёл до прямых угроз главе SpaceX, что является поводом пригласить американского предпринимателя работать в Россию.
«Отцу Илона в Москве явно понравилось. Так что уверен, что к предложению Маск отнесется, как минимум, с интересом», — добавил вице-спикер Госдумы.
Политик подчеркнул, что у Маска хороший опыт борьбы с бюрократией. Он напомнил, что за недолгую карьеру в Белом доме он успел сократить 260 тысяч чиновников и сэкономить 160 миллиардов долларов, но «в итоге американская бюрократия победила».
По словам Даванкова, в России для Маска достаточно задач, и если он согласится, получиться обеспечить ему настоящий простор для действий, а особенно при внедрении искусственного интеллекта в государственное управление.
«Проект, над которым работал Маск — это ценность для всего мира. И он должен продолжаться», — подытожил политик.
На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью». Предприниматель также призвал «убить законопроект». Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как «сделал для него многое». После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.