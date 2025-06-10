«Охота на ведьм»: в Кремле узнали о преследовании говорившего на русском депутата Сейма

«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция», — заявил Песков ТАСС, реагируя на сообщения о решении латвийских властей начать уголовное расследование в отношении Росликова. Также он добавил, что негативная реакция латвийского парламента на выступление депутата на русском языке была предсказуемой.