«Охота на ведьм»: в Кремле узнали о преследовании говорившего на русском депутата Сейма

Песков считает, что негативная реакция Сейма Латвии на выступление депутата на русском языке была предсказуемой.
Возбуждение уголовного дела против депутата Сейма Латвии Алексея Росликова, выступившего на русском языке, является проявлением «охоты на ведьм» и «опасной тенденцией». Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция», — заявил Песков ТАСС, реагируя на сообщения о решении латвийских властей начать уголовное расследование в отношении Росликова. Также он добавил, что негативная реакция латвийского парламента на выступление депутата на русском языке была предсказуемой.
Ранее Алексей Росликов был удален с заседания латвийского парламента за выступление на русском языке. Это произошло во время обсуждения декларации «об устранении лингвистических последствий русификации» советского периода. Росликов выступил против рассмотрения этого вопроса.
Такой итог в Кремле назвали предсказуемым развитием событий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг ограничений русского языка в странах Балтии и поддерживает парламентариев, которые выступают в защиту прав русскоязычного населения.