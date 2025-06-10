В Азербайджане обвинили Мединского в исторической некомпетентности

В МИД Азербайджана раскритиковали помощника президента России Владимира Мединского за его высказывания на счет конфликта в Нагорном Карабахе. Его обвинили в том, что он якобы искажает исторические факты, говорится о официальном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства республики.
По мнению азербайджанский дипломатов, Мединский позволил себе ошибочно сравнить конфликт между Россией и Украиной и тем, что происходило в Карабахе. Это в республиканском МИДе сочли неуместным.
При этом помощнику российского президента напомнили, что Карабах является исконно азербайджанской землей. И республика не нарушала ничьей территориальной целостности, и не вела войн против других государств.
Там подчеркнули, что Азербайджан в 2020 и 2023 годах проводил лишь антитеррористические мероприятия на своей территории. В этой связи Мединскому рекомендовали «не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции».
Ранее «МК» писал, что Мединский заявил о жестких требованиях россиян в отношении Киева.