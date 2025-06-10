В Азербайджане обвинили Мединского в исторической некомпетентности

Там подчеркнули, что Азербайджан в 2020 и 2023 годах проводил лишь антитеррористические мероприятия на своей территории. В этой связи Мединскому рекомендовали «не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции».