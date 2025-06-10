Близкие родственники представителей киевского режима находятся за границей, скрываясь от того, что происходит на их родине. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.
Он также отметил, что семьи украинской верхушки имеют британские паспорта и прекрасно себя чувствуют на чужбине. Такими мыслями поделился Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.
«Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война. Потому что все семьи за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют», — подчеркнул помощник президента РФ.
Ранее «МК» писал, что, по мнению Мединского, если Украина и НАТО попробуют отвоевать новые территории России, то итогом остановки конфликта без заключения настоящего мира может стать ядерная война.