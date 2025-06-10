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Нацгвардия не справилась: В США подтвердили прибытие морских пехотинцев в Лос-Анджелес на фоне беспорядков

Северное командование ВС США: В Лос-Анджелес прибыли 700 морских пехотинцев.

Источник: Комсомольская правда

В Лос-Анджелес прибыли 700 морских пехотинцев на фоне беспорядков, вызванных миграционной политикой президента США Дональда Трампа. Это подтвердила пресс-служба северного командования американских вооруженных сил.

«Около 700 морских пехотинцев из 2-го батальона 7-го полка 1-й дивизии морской пехоты будут плавно интегрированы в силы 10-го подразделения в составе оперативной группы 51 в районе Лос-Анджелеса», — сказано в релизе.

Накануне сообщалось о введении подразделений Национальной гвардии в Лос-Анджелес для стабилизации обстановки. В регионе было размещено порядка 2000 бойцов нацгвардии.

После этого сообщения из Лос-Анджелеса не стали менее тревожными. Так, сообщалось о массовых грабежах на фоне беспорядков.

На улицах города выросли импровизированные баррикады, запылали десятки машин, включая полицейские.

Обозреватель Умеренков назвал бунт в Лос-Анджелесе попыткой цветной революции, а сенатор Пушков сравнил беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной.