МИД Азербайджана обвинил Мединского в искажении фактов о войне в Карабахе

«Удивительно, но, будучи помощником президента РФ, а также председателем Межведомственной комиссии по историческому образованию России, Мединский не знает, что Карабах никогда не был спорной территорией. Мы хотели бы напомнить, что Карабах является древней и неотъемлемой частью Азербайджана. Россия сама признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
МИД также выразил сожаление в связи с тем, что Владимир Мединский сравнил войну в Нагорном Карабахе с российско-украинским конфликтом. «Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны», — добавило ведомство. Там также призвали помощнику президента «воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям».
19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. 28 сентября 2023 года глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Власти Армении признали Карабах частью Азербайджана.