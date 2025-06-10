МИД Азербайджана обвинил Мединского в искажении фактов о войне в Карабахе

«Удивительно, но, будучи помощником президента РФ, а также председателем Межведомственной комиссии по историческому образованию России, Мединский не знает, что Карабах никогда не был спорной территорией. Мы хотели бы напомнить, что Карабах является древней и неотъемлемой частью Азербайджана. Россия сама признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.