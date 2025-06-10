«Странная личность»: Трамп прокомментировал задержание Тунберг в Израиле

«Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — сказал республиканец, добавив, что Тунберг нужно пройти курсы по управлению гневом.
Американский лидер скептически отнёсся к заявлениям активистки о «похищении», заметив, что у Израиля «и без этого достаточно проблем». Когда репортёр подтвердил, что Тунберг действительно использовала этот термин, хозяин Белого дома лишь покачал головой.
Напомним, инцидент произошёл при попытке группы активистов, включая Тунберг и актёра «Игры престолов» Лиама Каннингэма, доставить гуманитарную помощь в сектор Газа на судне «Мадлен». Израильские власти перехватили судно, назвав его «селфи-яхтой» с минимальным гуманитарным грузом, а саму акцию — пиар-ходом. В ответ Тунберг обвинила Израиль в похищении и призвала к помощи шведские власти.