В Финляндии захотели включить замену «царской» колеи в оборонные расходы НАТО

Ранее Рютте призвал НАТО увеличить финансирование систем противовоздушной и противоракетной обороны на 400%. Он уверен, что такие инвестиции существенно укрепят оборонительные возможности Запада. Генеральный секретарь альянса также подчеркнул, что угроза со стороны России не исчезнет даже после окончания конфликта на Украине.