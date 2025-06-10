Финляндия хочет «обхитрить» НАТО, включив замену ЖД-путей в целевые расходы

Глава Министерства транспорта Финляндской Республики Лулу Ранне предложила учитывать затраты на переход своей страны к европейскому стандарту железнодорожной колеи как часть обязательных расходов в рамках Североатлантического альянса. Подробности приводит газета Kauppalehti.
«…Некоторые железнодорожные проекты, которые уже находятся на стадии реализации, вполне могут быть учтены в рамках 1,5 процента», — отметили в издании.
Как указали в Kauppalehti, это заявление последовало после инициативы Марка Рютте, генерального секретаря блока НАТО, увеличить военные бюджеты государств-членов до 3,5 процента от их ВВП. На поддержку необходимой инфраструктуры также предлагается тратить дополнительно 1,5 процента — именно этими расходами и предлагает считать свою реформу Лулу Ранне.
О желании руководства Финляндии заменить существующий со времен Российской Империи стандарт рельсовой колеи стало известно еще в середине мая текущего года. Тогда сообщалось, что средства на реализацию проекта также выделятся из общего фонда Евросоюза.