Финляндия хочет «обхитрить» НАТО, включив замену ЖД-путей в целевые расходы

Как указали в Kauppalehti, это заявление последовало после инициативы Марка Рютте, генерального секретаря блока НАТО, увеличить военные бюджеты государств-членов до 3,5 процента от их ВВП. На поддержку необходимой инфраструктуры также предлагается тратить дополнительно 1,5 процента — именно этими расходами и предлагает считать свою реформу Лулу Ранне.